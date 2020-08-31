Жара до +32 и дожди: синоптики озвучили прогнозы на сентябрь в Украине

Погода в Украине в сентябре будет летней до середины месяца – температура воздуха будет колебаться от +15 до +32 градусов. Вместе с тем, уже в первые дни сентября ожидаются дожди.

Так, на сайте Gismeteo сказано, что дожди будут практически по всей территории страны. В Киеве температуру воздуха прогнозируют от +18 до +26 днем, ночью +13..+18.

В западных регионах Украины также будет дождливо – ожидается, что осадки не прекратятся весь месяц. Максимальную температуру воздуха в регионе обещают 17 сентября – до +29 градусов. В остальные дни от +15 до +26 днем, ночью +11..+17.

Погода в Киеве в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Погода во Львове в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

В Одессе дожди прогнозируют на протяжении первой половины месяца. Температура воздуха +24..+29 днем, ночью от +18 до +23 градусов. В Харькове температура воздуха будет подниматься до +30 градусов только в начале месяца, далее – похолодание до +21..+24 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться до +7..+21 градуса.

Погода в Харькове в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Погода в Одессе в сентябре 2020 (gismeteo.ua)

Как OBOZREVATEL рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, летней погода будет только в первой половине сентября.

Он пояснил, что температура воздуха днем может достигать 25-30 градусов выше нуля, но в течение этого теплого периода могут быть непродолжительные похолодания на 3-4 дня. "Но это еще не настоящая осень, это переходный период", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам синоптика, в последний день августа и в начале сентября на большей части территории воздух будет прогреваться до +30...+35 градусов, а на юге и востоке страны – до +37 градусов.

Существенного похолодания, по его словам, не ожидается, как минимум, до 10 сентября.

Синоптик Олег Христевич сообщил OBOZREVATEL, что украинцам следует рассчитывать не только на теплую погоду в сентябре, но и на "бабье лето" в октябре. "После хорошего похолодания, обычно в октябре оно длится от 10 до 14 дней. "Бабье лето" бывает каждый год. Например, в позапрошлом году в октябре вообще не было ни одной капли дождя", – напомнил он.

По его словам, в сентябре температуры все еще будут оставаться высокими, но уже будут наблюдаться их колебания. Так, разница ночных и дневных температур может составлять до 15 градусов. "Днем может быть 20-25 градусов, а ночью – всего 5 градусов", – пояснил синоптик.

Расчеты народного синоптика Леонида Горбаня, которыми он поделился с OBOZREVATEL, отличаются от того, что было озвучено раньше. "Теплого сентября в этом году не предвидится", – заявил он. Так, по словам синоптика, в Одесской области по-летнему теплыми будут только 4 дня сентября – с 1 по 4 число. В этот период воздух будет прогреваться до +24..+27 градусов, а затем наступит похолодание. Также, по его словам, в этом месяце ожидаются дожди.

"С 5 сентября будет резкое понижение температуры – до +17..+19 градусов. Затем с 9 по 13 сентября – небольшое повышение, до +20..+21 градусов, а потом температура вновь опускается до уровня +18..+19 градусов. И практически до конца месяца на этой отметке она и держится", – сообщил народный синоптик.

В центральных регионах страны с 3 сентября "начнутся дожди и практически не будут прекращаться по 25 сентября". 10-13 сентября дневная температура будет достигать +19..+21 градуса, 14 сентября температура понизится до +17..+18 градусов и пробудет на такой отметке 4 дня. А в конце месяца, начиная с 23 числа, будет всего +8..+11 градусов", – спрогнозировал народный синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.