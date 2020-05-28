Жара до +25: синоптики рассказали, кому повезет с погодой в Украине

Тимур Григоренко Общество 04:45, 28.05.2020

Погода в Украине в четверг, 28 мая, ожидается дождливой, но теплой. Местами в регионах будет до +25 градусов.

При этом скорость ветра прогнозируется 7-12 м/с, передает пресс-служба Укргидрометцентра.

Дожди пройдут по всей территории страны, но не будут продолжительными. На востоке Украины воздух прогреется больше всего: днем +23+25, ночью +12+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине

В центральных и южных областях будет похожая погода. Помимо дождей, столбики термометра днем покажут +18+20 градусов, ночью похолодает до +9+12.

Западные регионы также накроют дожди. Температура днем +15+17, ночью +8+10. Немного теплее будет на севере Украины. По прогнозу синоптиков, днем будет +18+20 градусов, ночью +9+11.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая
Укргидрометцентр

В Киеве 28 мая из-за дождей температура воздуха днем будет +16+18 градусов, ночью +9+11.

Прогноз погоды в Киеве и области на 28 мая
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"При Порошенко штурмовали Славянск, а при Зеленском – музеи": сопредседатель "ЕС" ответил на провокацию ГБР

Синела, теряла сознание, но врачи отказались спасать. Жуткие детали трагедии с женщиной на Прикарпатье

На Украину надвигается бешеный циклон: какие регионы зальет. Карты

Разумков призвал изменить закон о языке

Мечтал о свадьбе, но убила пуля врага: что известно о погибшем на Донбассе воине