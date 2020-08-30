Жара +35 и надвигается фронт с дождями: синоптик дала прогноз на последний день лета в Украине

В Украине в понедельник, 31 августа, на большей части территории ожидается солнечная и жаркая погода, и лишь на западе будет немного прохладнее.

Однако осадков в этот день не предвидится. Таким прогнозом на последний день лета-2020 поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Спасибо и в очередной раз удивляемся, какое же лето разумное и хорошее – завтра везде в Украине солнце и очень, очень тепло, жарко, +30.... +35 градусов", – написала она.

В то же время в западных областях, по ее словам, столбики термометров местами будут показывать только до +29, поскольку туда надвигается атмосферный фронт. Уже с начала осени, 1 сентября, он принесет в этот регион не только похолодание, но и дожди с грозами.

В Украину надвигается атмосферный фронт, который с 1 сентября принесет дожди в западных областях (Facebook Наталья Диденко)

"Лето в это время, подперев загорелую щеку рукой, будет смотреть мечтательно на желтые поля и синее небо в окно поезда. Поэтому еще раз – завтра в Украине везде жаркая сухая погода, 1 сентября дожди ожидаются лишь в западных областях, в большинстве – без осадков", – отметила Диденко.

В Киеве 31 августа также будет сухо и жарко, до +32 градусов. И даже в первый день осени в столице предполагается прекрасная погода – дождя не будет, а жара ослабеет до +27... +28 градусов.

Прогноз синоптика на конец лета в Украине (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре заверили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодания.