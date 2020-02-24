"Жаловаться не на что": украинка рассказала об условиях карантина в Новых Санжарах

Эвакуированная из Китая украинка Александра Волкова рассказала, что в санатории в Новых Санжарах создали приемлемые условия для людей.

Девушка в Instagtam сообщила, что находясь в городе Ухань ей было грустно и страшно наблюдать за распространением смертельного коронавируса.

"Сейчас же мы практически дома, хотя бы на своих землях. Жаловаться нам не на что. Вкусно кормят, Wi-Fi есть, а что еще нужно для счастья? Подарки так вообще умилительные. Замечательные парни из Нацгвардии охраняют нас. Многие называют меня из-за этого лицемеркой: "Говорила сначала одно, теперь другое". Здравомыслящие люди поймут разницу между ситуациями и не будут обвинять в лицемерии. Это все было для общественного резонанса, что бы нам скорее помогли. Ненужно обвинять людей в том, что они хотят жить", – написала она.

Александра Волкова Instagtam Александра Волкова

Девушка рассказала, что, находясь в карантине, она отдыхает и "убивает время", делая себе макияж. Также Волкова поблагодарила персонал санатория, куда их поселили, за понимание и поддержку.

"Спасибо Нацгвардии, которая охраняет нас. Спасибо поварам, которые действительно с любовью и по домашнему готовят нам. Спасибо врачам – очень хорошие и милые, ежедневно делают обходы и проверят нас. Спасибо, космическому капитану самолета, которому мы и аплодировали и свистели и музыку нам включал. Спасибо стюардессам и стюардам, которые, бедолаги, в скафандрах этих даже не видели, как еду нам разносят. Спасибо водителям, которые попали под обстрел камнями вместе с нами", – отметила украинка.

Александра Волкова Instagtam Александра Волкова

Александра Волкова Instagtam Александра Волкова

Волкова в Китае Instagtam Александра Волкова

Александра Волкова в Китае Instagtam Александра Волкова

Александра Волкова Instagtam Александра Волкова

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

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