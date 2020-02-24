Главная Новости
24 февраля • обновлено в 09:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Жаловаться не на что": украинка рассказала об условиях карантина в Новых Санжарах

3.3т
Читать материал на украинском

Эвакуированная из Китая украинка Александра Волкова рассказала, что в санатории в Новых Санжарах создали приемлемые условия для людей.

Девушка в Instagtam сообщила, что находясь в городе Ухань ей было грустно и страшно наблюдать за распространением смертельного коронавируса.

"Сейчас же мы практически дома, хотя бы на своих землях. Жаловаться нам не на что. Вкусно кормят, Wi-Fi есть, а что еще нужно для счастья? Подарки так вообще умилительные. Замечательные парни из Нацгвардии охраняют нас. Многие называют меня из-за этого лицемеркой: "Говорила сначала одно, теперь другое". Здравомыслящие люди поймут разницу между ситуациями и не будут обвинять в лицемерии. Это все было для общественного резонанса, что бы нам скорее помогли. Ненужно обвинять людей в том, что они хотят жить", – написала она.

Александра Волкова

Александра Волкова

Instagtam Александра Волкова

Девушка рассказала, что, находясь в карантине, она отдыхает и "убивает время", делая себе макияж. Также Волкова поблагодарила персонал санатория, куда их поселили, за понимание и поддержку.

"Спасибо Нацгвардии, которая охраняет нас. Спасибо поварам, которые действительно с любовью и по домашнему готовят нам. Спасибо врачам – очень хорошие и милые, ежедневно делают обходы и проверят нас. Спасибо, космическому капитану самолета, которому мы и аплодировали и свистели и музыку нам включал. Спасибо стюардессам и стюардам, которые, бедолаги, в скафандрах этих даже не видели, как еду нам разносят. Спасибо водителям, которые попали под обстрел камнями вместе с нами", – отметила украинка.

Александра Волкова

Александра Волкова

Instagtam Александра Волкова

Александра Волкова

Александра Волкова

Instagtam Александра Волкова

Волкова в Китае

Волкова в Китае

Instagtam Александра Волкова

Александра Волкова в Китае

Александра Волкова в Китае

Instagtam Александра Волкова

Александра Волкова

Александра Волкова

Instagtam Александра Волкова

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Скарбик Олег
Скарбик Олег
Это ещё цветочки. А какое отношение будет знакомых к вам после карантина ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а шо с губами,вампирша чи шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Интересно если кто то из них заболеет и распространит то что тогда она говорить будет?сидели бы уже молча и так народ на нервах,США например не забрала с лайнера ни одного не заболевшего только заболевших,наверное они то толк в этом деле знают больше
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги