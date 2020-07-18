Жадные таксисты, высокие цены и нечистоты в море: как проходит курортный сезон в Крыму

В Крыму с опозданием на месяц из-за коронавируса начался курортный сезон. Отдыхающие жалуются на высокие цены, жадность таксистов и хамство местных жителей. Сами крымчане недовольны приезжими и считают, что из-за них одни беды.

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Недовольны ценами и низким сервисом

В Крыму в июле наконец-то начался туристический сезон. По официальным данным так называемой крымской власти, в отелях на популярных курортах ЮБК заселение составляет 95-100%. В других местах наплыв меньше – до 60%. Правда, россияне, которые стали основными туристами в аннексированном Крыму, все чаще жалуются на обман со стороны местных владельцев жилья, на хамство и плохое обслуживание как в отелях, так и в обещепите.

В Крыму начался туристический сезон RBK.ru

По данным опроса портала бронирования жилья Tvil.ru, большинство россиян считают, что стоимость отдыха в Крыму сильно завышена. Это касается и жилья, и продуктов питания, и транспорта. Отдыхающие не готовы платить за низкий сервис. 20% туристов недовольны тем, как их обслуживают на курорте, а 10% пожаловались на нахальное поведение местных.

По данным турагентств, которые возят людей в Крым, в среднем чек на питание на полуострове вырос на 10-15%. Хотя сами отдыхающие уверены – цены выросли гораздо больше.

"В прошлом сезоне мы отдыхали в Алупке, питались в одном кафе. В этом году приехали туда же, тот же обед обошелся на 25% дороже! За что, спрашиваю официантку. Она пожимает плечами. Крымчане просто обнаглели, они свой простой во время карантина в мае и июне решили наверстать за оставшиеся два месяца. В следующий раз поедем в Турцию, а этот отпуск уже испорчен", – пожаловалась жительница Питера.

Крым KP.ru

"А чего вы хотите? Все стало дороже. Мост нисколько не помог, бензин стал дорогим, завозка продуктов сюда обходится в копеечку. Да и местные продавцы мяса, овощей, фруктов задрали цену как только начался сезон", – поясняет владелица небольшого ресторанчика в Алуште.

Думали хоромы, оказалась халупа

По мнению отдыхающих, их обманывают также с условиями проживания. "На сайте были фото дома. Писали, что отдельный деревянный дом со всеми удобствами. Комнаты выглядели неплохо, под окнами был небольшой бассейн. И каково же было наше удивление, когда мы приехали и увидели, что на самом деле на территории буквально окно к окну стоят пять домиков, обычных деревянных бунгало! В номере был только туалет, а душ общий! А этот крохотный бассейн полагается на всех гостей, а их тут человек 20! Мы были в шоке", – рассказывает жительница Подмосковья Анна Андреевна, которая с внуками отправилась в Алушту.

А туристка из Беларуси рассказала, что выбрала номер в отеле тоже по картинкам. Все было красиво, прекрасный вид из окна. Но когда она приехала, то оказалось, что номер площадью всего 11 кв м. Кровать занимала все пространство. Ей с мужем с трудом за доплату удалось переселиться в номер попросторней.

Недовольны отдыхающие и тем, что владельцы частных апартаментов считают, что все им должны. "Мы привыкли отдыхать в Турции, но в этом году из-за коронавируса вынуждены были поехать в Крым. Сняли комнату в доме под Ялтой. Так хозяйка даже не удосужилась убираться в комнате и менять белье хотя бы раз в три дня. Она сказала, что это наши проблемы, а не нравится, может ехать к себе в Воронеж", – пожаловалась Виктория Смирнова.

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Что касается ресторанов, по мнению тех, кто отдыхал в Крыму до аннексии и сейчас, ничего не изменилось. "Сидим в модном ресторане в Севастополе. Ждем минут 15. Официанты свободны, но не подходят, делая вид, что не видят. Только после того, как муж встал и подошел к одному из них, сделали одолжение. Заказ ждали 30 минут, даже напитки не приносили без напоминания. Ничего тут не изменилось за семь лет, разве что цены стали выше", – возмущается жительница Донецкой области Жанна.

Крымчане в долгу не остались

"Если вы приехали в Крым, то вы все уже получили. Море, солнце, воздух – бесплатно. Все остальное – как повезет. Если нарвались на хамство местных, считайте, что это просто местный колорит. Если вас обсчитали, обманули – относитесь как к должному. Без этого в Крыму не бывает. И главное, перед тем, как вступить на крымскую землю, расслабьтесь", – советует местный житель Артем Нечаев.

А вот сами крымчане жалуются на высокомерность и хамство приезжих. "Они считают, что мы им должны быть благодарны только за то, что они сюда приезжают и тратят свои деньги на полуострове. Мол, мы должны радоваться каждому из них. Только половина жителей полуострова живет за счет отдыхающих. Остальная половина видит грязь и высокие цены из-за них", – говорит пенсионерка Евгения Романова.

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Так же местные жители недовольны засильем автомобилей с российскими номерами, которые мешают им спокойно проходить к своим домам. "У нас многоэтажка в Ялте, так подойти к подъезду в сезон невозможно. Все заставлено машинами, даже скорая проехать не может. И все отдыхающие. Сколько ругались, бесполезно. Те, кто сдает жилье готовы на все, лишь бы получить лишнюю копейку", – возмущается пенсионерка из Ялты Лидия Остроухова.

Жадные таксисты и пробки на дорогах

Больше всего туристы недовольны жадными крымскими таксистами.

"Из Симферополя до Ялты нас пытались отвезти за 3000 рублей (1145 грн). Наглости нет предела. С трудом нашли того, кто согласился довезти за 2000 руб. (763 грн)", – рассказывает турист Дмитрий.

"Они настолько жадные, что готовы сутками стоять и ждать своего клиента. Ни копейку не уступят. Лучше ехать на своем авто в Крым, если вы хотите не только лежать на пляже, но и что-то посмотреть", – советует туристка Евгения.

В среднем такси ты в Крыму зарабатывают 5000 рублей (1909 грн) в день при поездках по городу и до 12000 рублей (4582 грн), если ездят между населенными пунктами.

Пробка на подъезде к Ялте Скрин видео

Недавно местные работники служб такси устроили забастовку. Они недовольны тем, что им повысили суму, которую берут с них за каждый заказ. А также их возмутило, что теперь в таксисты берут приезжих и даже нелегалов.

А вот пробки на крымских дорогах так и остались, несмотря на строительство трассы "Таврида". "Между городами машины тянутся со скоростью 40 км в час. Особенно когда начался наплыв туристов проехать расстояние в 30-50 км можно за два часа. А на подъезде к Ялте можно в пробке тянуться целый час вместо 15 минут", – жалуется местный житель Борис.

Он отмечает, что цены на 95-й бензин в районе Ялты составляют 51 рубль (примерно 21 грн).

Кстати, до сих пор не решена одна из главных проблем полуострова – строительство канализации.

Недавно известный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев, у которого есть дача в Коктебеле, пожаловался на то, что канализацию на полуострове сливают прямо в море. Это не дает ему спокойно тут отдыхать.

Также есть проблемы с очистными сооружениями в Судаке, Севастополе, Керчи, Феодосии, Саках. Например, в Феодосии нечистоты стекают в море прямо по соседству с пляжем. Но, несмотря на это, пляжи Феодосии сейчас заполнены отдыхающими.