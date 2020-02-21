Люди задаются логичным вопросом – как в 21-м веке, в эпоху цифровых технологий, украинцы ведут себя подобно средневековым папуасам, которые впервые увидели европейцев. Как можно быть настолько бездушными, чтобы так относиться к своим же соотечественникам в Новых Санжарах.

Мы постарались найти ответы. Вот сразу несколько важных выводов из этой истории.

Первый. Президент Владимир Зеленский, Кабинет министров Алексея Гончарука и местные чиновники не подготовили жителей Санжаров к приезду “беженцев” из Уханя. Это факт и об этом нужно говорить прямо. Команда Зе не удосужилась пообщаться с полтавчанами и поставить их в известность о грядущих планах.

Вина местных властей если и есть, то она прямо исходит от бездействия правительства. Никто из топ-чиновников не посчитал нужным приехать за несколько дней до эвакуации к людям и предупредить о гостях.

Как рассказал OBOZREVATEL источник из окружения министра внутренних дел Арсена Авакова, готовить санаторий МВД начали лишь за день до приезда. Всех отдыхающих (туристов, сотрудников органов, воинов АТО) в срочном порядке эвакуировали с базы к вечеру, 19 февраля. Сам Аваков же прибыл в Новые Санжары утром 20 февраля, где провел с руководством полиции короткое совещание и предупредил о необходимости сохранить в регионе порядок.

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Второй. Почему именно Санжары? Что, во всей стране не было более подготовленного места? От санатория МВД до ближайшего жилого дома - несколько десятков метров. Комплекс находится в 10 минутах ходьбы от центра города и никак не подготовлен к таким спецоперациям.

Местный житель

Это отчетливо видно на съемках самих постояльцев санатория. Старые двери, мебель, отсутствие защищенных окон или другого специального оборудования. Слабо подготовленный персонал и не проработанная инфраструктура.

Местные жители задаются логичным вопросом – почему не поселить украинцев в отдельное инфекционное отделение? Где есть все необходимое для изоляции возможного вируса. Там было бы комфортно как медикам, так и приезжим из Уханя.

Почему не выбрали оборудованное место где-то в лесу, или за городом? От этого было бы легче всем, а в первую очередь и эвакуированным украинцам.

Третий. Сами жители Санжаров, как и других городов Украины – подвержены манипуляциям, слухам и не готовы адекватно воспринимать информацию. Мы не оправдываем особо радикальных протестующих, которые с яростью забрасывали автобусы с прибывшими украинцами камнями.

Они повели по-хулигански, и никакой коронавирус их поведение не оправдывает. Как и тех, кто пытался подраться с полицией или попросту поджег шины на подъезде к санаторию.

Это связанно как с банальной необразованностью части украинцев, так и отсутствием простого желания разобраться в ситуации. И это касается не только санжарян, но и жителей, к примеру, Львовской и Тернопольской областей.

Только вдумайтесь – во Львове врачи местной больницы, узнав о том, что к ним не привезут украинцев из Ухани, заплакали и запели гимн. А под Тернополем местные не нашли ничего лучшего, чем всю ночь под дождем молиться Богородице, чтобы та “отпугнула” беженцев из Китая. И поверьте, такая ситуация может быть абсолютно в любой области Украины.

Массовые протесты

Но вернемся к Санжарам. Мало кто говорит о том, что в регионе без проблем можно включить и росСМИ по телевизору, которые для многих заменяют отечественные телеканалы.

И вот еще – немного об алкоголе. Первые слухи о поездке в Санжары “беженцев” из Китая появились лишь в 9-10 часов утра. В это время десятки жителей собрались у местного мемориала жертвам Революции Достоинства. Узнав о грядущем приезде гостей, несколько десятков жителей были напуганы и находились в состоянии алкогольного опьянения. Это, к слову, еще один важный фактор в скандальных событиях.

“Да, действительно, было несколько десятков человек, которые после церемонии почтения памяти перебрали алкоголя. Позже именно эти люди и пытались особо радикальным способом противостоять полиции и приезду колонны из Харькова. А там уже пошло и поехало Я их не оправдываю, местные жители тоже. Этот факт, не буду его отрицать. Но таких людей было немного”, – рассказал OBOZREVATEL источник среди местных властей.

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