Зеркальная дата 12.12: в чем сила и что нельзя делать в этот день

Зеркальная дата 12.12 – день, в который можно совершать судьбоносные поступки и решиться на что-то новое. В этом уверены нумерологи.

Так, они утверждают, что такое совпадение цифр – это возможность привлечь к себе удачу и даже богатство. Считается, что зеркальная дата всегда обладает огромной силой и энергетикой, пишет "АиФ".

"Что касается здоровья — в этот день можно решиться на медицинские манипуляции и процедуры, также успешными будут любые операции и косметологические процедуры. Если давно планировали поход к гинекологу, стоматологу или на УЗИ — это очень благоприятное время", — говорится в публикации.

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Также указано, что 12 декабря – хорошее время для смены имиджа или кардинальной перемены во внешности, смены цвета волос или стрижки.

Также 12 декабря может сулить решительность и силы, которые позволят порвать с прошлым, уйти от разрушения самого себя или решиться убрать из жизни все ненужное.

В карьере – в этот день правит Меркурий – бог торговли, поэтому у коммуникабельных людей все должно сложиться как можно лучше. Есть шанс заключить важные сделки, провести успешные переговоры, удача будет сопутствовать активным, решительным и рисковым людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2019 году получат 11 дополнительных выходных в связи с религиозными, а также государственными праздниками. График был утвержден законом Украины "О труде".