Землю накроют мощные магнитные бури: названы даты

В конце апреля на планете Земля ожидается несколько магнитных колебаний.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева Российской академии наук, одна магнитная буря накроет Землю 27 апреля. Она оценивается в 4 балла из 10 (чтобы посмотреть график, доскролльте до конца страницы).

Другое, трехбалльное колебание будет 30 апреля. Еще один магнитный всплеск – на 4 балла – пройдет 5 мая.

На Землю обрушатся магнитные бури

В этот период следует быть особенно осмотрительными людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины.

Зависимые от перепадов космической погоды люди более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим.

Также во время магнитной бури стоит ограничить дальние перемещения и поездки, обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

Магнитные колебания в конце апреля - начале мая ФИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, на предпасхальной неделе Землю всколыхнули магнитные бури, пик которых пришелся на 15 апреля.

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