Землю накроют магнитные бури: как защититься

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
1,7 т.

  • Пик магнитных бурь придется на воскресенье, 27 сентября

  • Самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться

  • В этот период стоит позаботиться о своем здоровье

Землю накроют магнитные бури: как защититься

В конце сентября Землю накроют магнитные бури, влияние которых могут ощутить в том числе и жители Украины.

Об этом сказано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Пик придется на воскресенье, 27 сентября. Специалисты присвоили этой буре красный уровень.

В понедельник, 28 сентября, магнитосферное давление снизится, но будет все еще ощутимым для метеочувствительных людей.

Календарь магнитных бурь.
Календарь магнитных бурь.

У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головные боли, мигрень;

  • скачки давления;

  • упадок сил, усталость;

  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

  • боль в суставах;

  • депрессия, нестабильное эмоциональное состояние;

  • бессонница, нарушение сна.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

  • 8-часовой здоровый сон;

  • частые прогулки, но не на открытом солнце;

  • выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

  • контрастный душ;

  • пить не менее двух литров воды в день;

  • пить травяной чай;

  • не пить кофе;

  • не есть острую и жирную пищу;

  • делать дыхательную гимнастику;

  • исключить стрессовые ситуации;

  • отказаться от курения и алкоголя.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

Магнитная буря