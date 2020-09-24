Землю накроют магнитные бури: как защититься
Пик магнитных бурь придется на воскресенье, 27 сентября
Самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться
В этот период стоит позаботиться о своем здоровье
В конце сентября Землю накроют магнитные бури, влияние которых могут ощутить в том числе и жители Украины.
Об этом сказано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Пик придется на воскресенье, 27 сентября. Специалисты присвоили этой буре красный уровень.
В понедельник, 28 сентября, магнитосферное давление снизится, но будет все еще ощутимым для метеочувствительных людей.
У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:
головные боли, мигрень;
скачки давления;
упадок сил, усталость;
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
боль в суставах;
депрессия, нестабильное эмоциональное состояние;
бессонница, нарушение сна.
Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:
8-часовой здоровый сон;
частые прогулки, но не на открытом солнце;
выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;
контрастный душ;
пить не менее двух литров воды в день;
пить травяной чай;
не пить кофе;
не есть острую и жирную пищу;
делать дыхательную гимнастику;
исключить стрессовые ситуации;
отказаться от курения и алкоголя.
Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.