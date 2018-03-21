Погода в Украине: синоптик анонсировала ощутимое потепление

Наступление настоящей весны в Украине будет постепенным.

Переход от морозов к плюсовым температурам начнется с 26 марта, - рассказала "Обозревателю" синоптик Наталка Диденко.

"Пока что у нас сохраняется холодная погода. Но сильные снегопады постепенно будут прекращаться – сегодня (21 марта. – Ред.) они пройдут только на северо-востоке", - сообщила она.

В то же время синоптик пообещала, что "более ощутимое потепление, отход от морозов и переход к плюсовой температуре" можно ожидать уже в понедельник, 26 марта. "Возможно, потепление будет не таким ощутимым, как нам бы хотелось, но это будет первое постепенное – подчеркиваю – постепенное потепление", - добавила она.

По прогнозам синоптика, начиная с понедельника, 26 марта, на юге и западе Украины температура воздуха прогреется до +7…+10 градусов, "на остальной территории Украины +1…+6". "Конечно же, с колебаниями, потому что холод затянулся, земля еще достаточно холодная", - заметила она.

Отвечая на просьбу прокомментироватьОтвечая на просьбу прокомментировать прогноз синоптика Леонида Горбаня, который пообещал снег и существенное похолодание 2 апреля, Наталка Диденко заявила: "Я вообще не комментирую подобные вещи, потому что это не синоптик. Как я понимаю, это так называемый народный синоптик".

Как писал "Обозреватель", Гидрометцентр Украины сообщил о том, что в среду, 21 марта, погоду будет определять холодная, влажная воздушная масса и атмосферные фронты.