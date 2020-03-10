Землетрясения в Украине участились: какие регионы попадают под удар

В Украине участились землетрясения, кроме этого, подземные толчки стали намного сильнее.

В связи с этим специалисты называют регионы страны, которые наиболее подвержены таким явлениям (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Так, 8 марта в Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентр которого располагался на территории Румынии. Толчки зафиксировали в так называемой зоне Вранча на глубине 131 километра.

В Украине участились землетрясения

Украинцы отмечают, что в Одессе происшествие случилось в 18:24 воскресенья, помимо этого, в Измаиле толчки были ощутимы в 20:24. Амплитуда сейсмической активности превысила 4 балла.

При этом подобное жители Одесщины ощутили и 31 января около 03:30. Тогда город трясло около 15 секунд. Подземные толчки были средней силы. Особенно хорошо они ощущались в многоэтажных домах. Люди утверждали, что у некоторых от таких толчков открывались шкафы.

Землетрясение на Одесщине 8 марта Facebook/Лилия Лильок

Тогда как еще ранее, в ночь на 4 декабря 2019 года, землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера произошло во Львовской области.

Землетрясение на Одесщине 8 марта Facebook/Лилия Лильок

В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды.

Землетрясение на Одесщине 8 марта Facebook/Лилия Лильок

Хотя по шкале интенсивности MSK-64 землетрясение отнесли к "неощутимым", то есть интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей и сотрясения земли зарегистрировали только сейсмографы.

Землетрясение в Одессе 31 января 048.ua

Потенциально опасные регионы для землетрясений в Украине

В Украине наиболее сейсмоопасным регионом является Закарпатье. Об этом ранее в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

Землетрясение в Одессе 31 января 048.ua

По его словам, там на грунтах второй категории могут происходить землетрясения до 7 баллов по 12-балльной шкале.

Также, утверждает специалист, в зоне риска находятся юго-запад Одесской области и Крым.

Землетрясение на Львовщине Скриншот

"Есть, например, район Кривого Рога, где происходят землетрясения в первую очередь по тектоническим причинам, но во вторую очередь потому, что люди переместили огромные объемы грунта из-под земли на поверхность, потом в другие места. Вызвали напряженное состояние среды", – говорит сейсмолог.

При этом Кендзера отметил, что точное время, когда случится землетрясение, "никто не может предвидеть ни в Украине, ни в другой стране мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. В результате погибло девять и пострадало 37 человек.

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