Земану на зло: в Чехии трогательно поздравили Украину с Новым годом

В столице Чехии Праги установили новогоднюю елку в цветах украинского флага, на которой вместо игрушек были вывешены названия украинских городов, оккупированных террористами Донбасса.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией", - рассказал он.

"Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!" - добавил дипломат.

Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком! pic.twitter.com/xmlYYrzg9g — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 грудня 2017 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Чехии запустили флешмоб в поддержку Украины и против главы страны Милоша Земана, который сделал скандальное заявление про Крым.