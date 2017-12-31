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Земану на зло: в Чехии трогательно поздравили Украину с Новым годом

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В столице Чехии Праги установили новогоднюю елку в цветах украинского флага, на которой вместо игрушек были вывешены названия украинских городов, оккупированных террористами Донбасса.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией", - рассказал он.

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"Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!" - добавил дипломат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Чехии запустили флешмоб в поддержку Украины и против главы страны Милоша Земана, который сделал скандальное заявление про Крым.

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Тема
Новый год
Персона
Евгений Перебийнис
Место
Чехия
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