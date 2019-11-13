"Зеленый свет букмекерству и онлайн-бэтингу!" Эксперт разнес закон об азартных играх

Законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" создает условия для стимулирования развития высокорисковых азартных игр.

Об этом в статье для OBOZREVATEL рассказал эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко. По его словам, речь идет о таких играх с повышенным риском как, например, букмекерство, и онлайн-бэтинг.

"Законопроект идет в тренде общемировой тенденции, в которой онлайн-гемблингу дан зеленый свет, и фактически создает условия для стимулирования развития высокорисковых азартных игр, таких как букмекерство, и особенно онлайн-бэтинг, начиная с невозможности получить лицензию на наземную деятельность букмекерских контор без наличия лицензии на онлайн-деятельность.

Таким образом, законодатель будет стимулировать развитие онлайн-ставок, которые, конечно, наиболее прибыльные, но одновременно и наиболее вредные с точки зрения адиктивности игроков", - отметил Чебаненко.

азартные игры NavkoloNas.com

По словам эксперта, законопроект упрощает систему мониторинга высоко рискованных игр до уровня государственных лотерей. Кроме того, он не содержит инструментов защиты игроков от мошенничества со стороны букмекеров в соответствии с мировыми бетинговыми стандартами. К тому же, в проекте отсутствуют требования по страхованию выигрышей в букмекерстве и санкций за нарушение ставок в букмекерстве.

Чебаненко подчеркнул, что европейский тренд либерализовать онлайн-гемблинг одновременно с повышением налогов на деятельность азартных операторов спровоцирован не в последнюю очередь сложной экономической ситуацией в Европе, когда страны, пытаясь свести бюджет по требованиям Евросоюза, ищут легких способов наполнения бюджета.

Но, по мнению эксперта, в случае с Украиной это не может не выглядеть как "коня куют, а блоха ногу подставляет", ведь наши государственные надзорные органы "не способны контролировать даже единственный разрешенный сегодня лотерейный бизнес".

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада зарегистрировала разработан Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!