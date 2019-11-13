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13 ноября • обновлено в 19:46
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"Зеленый свет букмекерству и онлайн-бэтингу!" Эксперт разнес закон об азартных играх

1.1т
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Законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" создает условия для стимулирования развития высокорисковых азартных игр.

Об этом в статье для OBOZREVATEL рассказал эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко. По его словам, речь идет о таких играх с повышенным риском как, например, букмекерство, и онлайн-бэтинг.

"Законопроект идет в тренде общемировой тенденции, в которой онлайн-гемблингу дан зеленый свет, и фактически создает условия для стимулирования развития высокорисковых азартных игр, таких как букмекерство, и особенно онлайн-бэтинг, начиная с невозможности получить лицензию на наземную деятельность букмекерских контор без наличия лицензии на онлайн-деятельность.

Таким образом, законодатель будет стимулировать развитие онлайн-ставок, которые, конечно, наиболее прибыльные, но одновременно и наиболее вредные с точки зрения адиктивности игроков", - отметил Чебаненко.

азартные игры

азартные игры

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По словам эксперта, законопроект упрощает систему мониторинга высоко рискованных игр до уровня государственных лотерей. Кроме того, он не содержит инструментов защиты игроков от мошенничества со стороны букмекеров в соответствии с мировыми бетинговыми стандартами. К тому же, в проекте отсутствуют требования по страхованию выигрышей в букмекерстве и санкций за нарушение ставок в букмекерстве.

Чебаненко подчеркнул, что европейский тренд либерализовать онлайн-гемблинг одновременно с повышением налогов на деятельность азартных операторов спровоцирован не в последнюю очередь сложной экономической ситуацией в Европе, когда страны, пытаясь свести бюджет по требованиям Евросоюза, ищут легких способов наполнения бюджета.

Но, по мнению эксперта, в случае с Украиной это не может не выглядеть как "коня куют, а блоха ногу подставляет", ведь наши государственные надзорные органы "не способны контролировать даже единственный разрешенный сегодня лотерейный бизнес".

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада зарегистрировала разработан Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
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