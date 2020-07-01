СМИ выяснили, где лечится Зеленская: врачам больницы приходится "ходить в памперсах"
Первая леди Украины Елена Зеленская якобы третью неделю лечит CОVID-19 в клинической больнице "Феофания" в Киеве.
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Как сообщило издание "Главком", ссылаясь на источники в лечебном учреждении, она находится в стационарном отделении.
Отмечается, что медицинские работники больницы придерживаются строгого защитного режима, посещают супругу президента в защитных костюмах.
"Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту", – рассказал источник в больнице.
Напомним, недавно в ОП заявили, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О коронавирусе у Зеленской 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Елену Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, она в состоянии средней степени тяжести.
Супруга президента Украины проходит антибактериальную терапию.
Из-за коронавируса у жены Зеленский перешел на особый режим работы и ограничил круг общения, однако продолжает ездить в свой офис.
Ранее Зеленский признался, что хотел намеренно заразиться коронавирусом. Так он желал поддержать людей, чтобы им было легче.