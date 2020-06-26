Зеленскому в Херсоне вручили крымскотатарский флаг: президент пообещал вернуть полуостров

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область с осмотра местного аэропорта, где проводят реконструкцию.

На аэродроме главу государства встретил бывший политзаключенный, крымскотатарский активист Эдем Бекиров.

Он вручил Зеленскому крымскотатарский флаг и выразил надежду, что аннексированный Россией полуостров вернется в состав Украины. Зеленский пообещал, что это обязательно произойдет и именно этот флаг он поднимет в освобожденном Крыму. А пока он будет хранить полотнище в своем кабинете.

Активист призвал президента создать крымскотатарскую национально-территориальную автономию и способствовать освобождению политзаключенных, в частности крымских татар.

"Мы всех вернем. И Крым вернем, и людей", – пообещал Зеленский

В сопровождении губернатора Херсонской области Юрия Гусева и министра инфраструктуры Владислава Криклия президент прошел в помещение аэропорта, где для гостей директор аэропорта Виталий Кучерук провел короткую презентацию.

По словам губернатора, со следующей недели аэропорт возобновит регулярные внутренние рейсы. Пока речь идет только о маршруте Херсон - Львов. Билеты на него уже можно купить за 502 гривны в кассе. В ближайших планах – запустить сообщение с Харьковом.

Президенту показали небольшое видео, где рассказали о ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы – критического элемента инфраструктуры аэропорта. По словам Криклия, на полное восстановление ВПП необходимо 1,2-1,5 миллиарда гривен.

Зеленский отметил важность этих работ, поскольку Херсонский аэропорт является ближайшим для людей, которые живут в Крыму и приезжают в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины.