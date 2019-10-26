Главная Новости
26 октября • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
Все статьи автора

Зеленскому уже плевать на мнение обывателей?

942

Сейчас не важно, что напишу я или кто-то из вас про фамильярность, панибратство, хамство или ты-кание.

Видно по всему.

Он уже Президент.

Ещё не Бог, но уже Царь.

Если он так разговаривает с ребятами-добровольцами, то он достиг новой высоты - ему уже плевать на мнение обывателей относительно его решений, поведения или формы общения.

И тут момент.

Сейчас важно, что ему напишут его близкие. Потому что их мнением он пока ещё дорожит.

Так ведь всегда бывает.

Близкие и друзья всегда пишут и звонят, чтоб похвалить, подбодрить или предостеречь.

Смотрят, а потом пишут ему в ВатсАп:

- Вованыч, это было классно.

- Вова, вот это ты их всех уделал.

- Володя, так держать. Ты молодец!

- Саныч, ты молодец. Горжусь, что голосовал за тебя.

И он опираясь на эти мнения выбирает себе форму общения и поведения.

Новости
Зеленский контролирует все. Он закончит войну на Донбассе – политолог

И если сегодня, количество тех, кто будет хвалить видео из АТО в его личных сообщениях будет преобладать - то путь превращения нормального парня в мудака продолжится с удвоенной скоростью.

Так вот важно, чтобы сейчас хоть кто-то из них - близких ему людей, лояльных к нему лидеров мнений, симпатизирующих ему порядочных журналистов, новых топовых чиновников, которые там ради Украины, а не ради шкуры - чтобы кто-то из них набрался смелости и честно ему написал:

- Володя, там в АТО - это было плохо.

- Вовка, знаю что тебе тяжело - но оставайся Человеком. Не делай так больше.

- Привет Вова! Убери от себя тех, кто тебе говорит, что море по колено и кто учит тебя быть хамом и пох*истом. Они ведут тебя в политическую могилу.

В конце концов:

- Добрый вечер Владимир! Я член вашей Команды, я за вас голосовал. Я посмотрел видео из АТО - мне стыдно. За вас и за себя.

Конечно, он обидится на вас.

Наверное, вычеркнет и перестанет отвечать на звонки. Возможно, даже вы попадёте к нему в немилость.

Но, поверьте.

Это лучшее, что может сделать для него и ради него сегодня настоящий друг. Человек, которому он не безразличен.

Потому что так войти в Википедию и в историю не получится - так получится только вляпаться в неё. И все признаки пути в этом направлении, к сожалению, уже на лицо.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давыденко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel