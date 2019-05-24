Зеленскому сделали подарок с политическим намеком: видео забавного момента

Представители издательства "Книголав" на "Книжном арсенале" в Киеве подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому детскую книгу "Политика для начинающих".

Глава государства с юмором воспринял символичный презент. Он принял его с улыбкой. Видео забавного момента показало издательство на своей странице в Facebook.

Книга была издана на украинском в 2019-м году (год оригинального английского издания – 2017-й). Она написана для подростков.

Владимир Зеленский на "Книжном Арсенале" Скриншот с видео

"Книга "Политика для начинающих" в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких. "Политика для начинающих" станет настоящим информационным справочником, который поможет родителям объяснить ребенку такие непростые вещи как: права человека, свобода слова, феминизм, выборы и голосование", – написано в аннотации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский попал в скандал, выступив на IT-конференции в Киеве IForum на русском языке.

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