Зеленскому представили разработку уникальной украинской вакцины против COVID-19 и новых коронавирусов

На совещании в Офисе президента Украины ученые рассказали главе государства Владимиру Зеленскому о результатах исследования отечественного кандидата в вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба президента 20 октября. Препарат прошел доклиническую фазу испытаний.

Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине", – сказал президент.

Исследования продолжались шесть месяцев и включали наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина способна создать вакцину от коронавируса, но главная проблема заключается в том, что запустить ее в производство не выйдет. Академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что у Украины нет права работать с вирусами.