Зеленскому объяснили опасность дальнейшего роста новых случаев COVID-19 в Украине

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции (COVID-19), то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского.

"В ходе совещания было отмечено, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах", – говорится в сообщении.

Зеленский выразил мнение, что украинцам необходимо еще раз четко разъяснить правила и особенности карантина.

"Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10 августа в Украине официально подтверждены 81 957 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 008 – обнаружены за прошедшие сутки.