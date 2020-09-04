Согласно свежим данным социологического исследования президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 49% украинцев, а доверие высказали 44,4% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного соцслужбой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива. В опубликованном 4 сентября пресс-релизе по итогам проведенного опроса отмечается, что чаще всего украинцы выражают доверие Вооруженным силам страны (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%) и волонтерским организациям (63%).

Украинцы также преимущественно доверяют:

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 53%

добровольческим батальонам – 53%

Госпогранслужбе – 52%

СМИ Украины – 50%

Нацгвардии – 49%

общественным организациям – 47%

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) – 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70,5%, Антикоррупционному суду – 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 70%".

Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют – 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам – около 50%.

Отметим, что в декабре 2019 года недоверие к президенту выразили 31% граждан, а в июле 2020 уже 49% респондентов. Такая же тенденция касается Кабмина и Верховной Рады.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как писал OBOZREVATEL, проведенный в апреле опрос показал, что за "Слугу народа" готовы проголосовать 38% украинцев, более 15% поддержали бы "Европейскую солидарность". Все другие партии не преодолевают 5-% барьер, как и парламентская партия "Голос".

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