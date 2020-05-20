Зеленскому сушили стул перед пресс-конференцией феном: веселое видео попало в сеть

Перед началом пресс-конференции президента Владимира Зеленского стул для главы государства сушили феном.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Гончаров, который опубликовал соответствующее видео.

"А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского", – написал он.

На записи показано, что человек с феном прогревает стул. Отметим, что перед началом пресс-конференции прошел дождь, и стул мог намокнуть.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Для Зеленского стул грели феном Скриншот

Для Зеленского стул грели феном Скриншот

Владимир Зеленский на пресс-конференции

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