Зеленскому грели стул перед пресс-конференцией феном: веселое видео попало в сеть

Перед началом пресс-конференции президента Владимира Зеленского стул для главы государства грели феном.
Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Гончаров, который опубликовал соответствующее видео.
"А вы не знали, что перед выходом к прессе, греют место для Зеленского", – написал он.
На записи показано, что человек с феном прогревает стул. Отметим, что перед началом пресс-конференции прошелся дождь и стул мог намокнуть.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
Для Зеленского стул грели феном
Скриншот
Для Зеленского стул грели феном
Скриншот
Владимир Зеленский на пресс-конференции
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