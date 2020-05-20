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20 мая • обновлено в 13:37
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Зеленскому грели стул перед пресс-конференцией феном: веселое видео попало в сеть

2.5т
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Перед началом пресс-конференции президента Владимира Зеленского стул для главы государства грели феном.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Гончаров, который опубликовал соответствующее видео.

"А вы не знали, что перед выходом к прессе, греют место для Зеленского", – написал он.

На записи показано, что человек с феном прогревает стул. Отметим, что перед началом пресс-конференции прошелся дождь и стул мог намокнуть.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Для Зеленского стул грели феном

Для Зеленского стул грели феном

Скриншот

Для Зеленского стул грели феном

Для Зеленского стул грели феном

Скриншот

Владимир Зеленский на пресс-конференции

Владимир Зеленский на пресс-конференции

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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