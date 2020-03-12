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12 марта • обновлено в 15:08
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Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева. Горячие снимки

3.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский попал на фото вместе с сотрудницей Нацполиции Людмилой Милевич, которая ранее прославилась в соцсетях как "самая сексуальная коп Киева".

Это произошло в Центре фиксации нарушений скоростного режима, который глава государства посетил 12 марта для ознакомился с работой системы автоматической видеофиксации превышения скорости. Снимки опубликовал Офис президента в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это только начало. Мы говорим о видеофиксации не только в Киеве и Киевской области. Хотим, чтобы она была на всей территории Украины", – сказал Зеленский.

Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева

Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева

t.me/OP_UA

Отмечается, что главе государства продемонстрировали электронное рабочее место патрульного полицейского, который будет работать с системой автоматической фиксации.

Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева

t.me/OP_UA

После Зеленский поблагодарил сотрудников Нацполиции за демонстрацию проекта и в целом введение системы видеофиксации.

А в конце он радо сфотографировался вместе с полицейскими. Примечательно, что рядом с ним, в частности, по правую руку президента, стала именно Людмила Милевич.

Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева

t.me/OP_UA

Предлагаем читателям посмотреть и другие пикантные фото "самого сексуального копа Киева":

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Instagram Людмилы Милевич

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Instagram Людмилы Милевич

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Instagram Людмилы Милевич

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии

Instagram Людмилы Милевич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Людмила Милевич Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
президент фотографии Национальная полиция Украины
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Комментарии
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
до копа нема питань є питання до гаранта на носі епідемія, на сході війна, на біржі гривня летить в тар тарари, спікер боїться спілкуватися з пресою (спілкується через соцмережі) тобі мало менндель?- тобі, що нема чим зайнятися?
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Гоша Злой
Гоша Злой
и это красуня?) не смешите))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Какой президент такие и копы, фиглярство одно
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