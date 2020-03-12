Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева. Горячие снимки

Президент Украины Владимир Зеленский попал на фото вместе с сотрудницей Нацполиции Людмилой Милевич, которая ранее прославилась в соцсетях как "самая сексуальная коп Киева".

Это произошло в Центре фиксации нарушений скоростного режима, который глава государства посетил 12 марта для ознакомился с работой системы автоматической видеофиксации превышения скорости. Снимки опубликовал Офис президента в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это только начало. Мы говорим о видеофиксации не только в Киеве и Киевской области. Хотим, чтобы она была на всей территории Украины", – сказал Зеленский.

Зеленского сфотографировали с главной красоткой полиции Киева t.me/OP_UA

Отмечается, что главе государства продемонстрировали электронное рабочее место патрульного полицейского, который будет работать с системой автоматической фиксации.

t.me/OP_UA

После Зеленский поблагодарил сотрудников Нацполиции за демонстрацию проекта и в целом введение системы видеофиксации.

А в конце он радо сфотографировался вместе с полицейскими. Примечательно, что рядом с ним, в частности, по правую руку президента, стала именно Людмила Милевич.

t.me/OP_UA

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Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии Instagram Людмилы Милевич

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии Instagram Людмилы Милевич

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии Instagram Людмилы Милевич

Самая сексуальная коп Киева разделась для пикантной фотосессии Instagram Людмилы Милевич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

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