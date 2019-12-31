"Поздравил хозяина": украинцев разозлил новогодний звонок Зеленского Путину

Пользователи сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поздравления с новогодними праздниками в ходе телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

Свое возмущение противники украинского главы оставили под постом о проведенном 31 декабря разговоре, который пресс-служба опубликовала на Facebook-странице Офиса президента.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками", – сказано в тексте.

Зеленский и Путин Коллаж

"Поздравили с наступающими праздниками?! Убийцу украинцев, который нарушил все международные законы?" "В феврале с захватом Дебальцево поздравляйте. В марте с годовщиной оккупации Крыма. Поздравляйте, чего уж тут", "Слуга" поздравил хозяина", – пишут в комментариях.

На сайте Кремля подтвердили, что лидеры обменялись поздравлениями. Отметим, Владимир Путин впервые поздравил украинского главу с новогодними праздниками, начиная с 2013 года. Последний раз Путин поздравлял еще Виктора Януковича, но ни разу – пятого президента Петра Порошенко.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в ходе телефонной беседы президенты двух держав, в частности, обсудили проведенное освобождение удерживаемых лиц.

Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

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