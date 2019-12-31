Главная Новости
31 декабря • обновлено в 19:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Поздравил хозяина": украинцев разозлил новогодний звонок Зеленского Путину

1.1т
Читать материал на украинском

Пользователи сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за поздравления с новогодними праздниками в ходе телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

Свое возмущение противники украинского главы оставили под постом о проведенном 31 декабря разговоре, который пресс-служба опубликовала на Facebook-странице Офиса президента.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками", – сказано в тексте.

Новости
Состоится уже зимой: у Зеленского анонсировали новый этап обмена

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Коллаж

"Поздравили с наступающими праздниками?! Убийцу украинцев, который нарушил все международные законы?" "В феврале с захватом Дебальцево поздравляйте. В марте с годовщиной оккупации Крыма. Поздравляйте, чего уж тут", "Слуга" поздравил хозяина", – пишут в комментариях.

На сайте Кремля подтвердили, что лидеры обменялись поздравлениями. Отметим, Владимир Путин впервые поздравил украинского главу с новогодними праздниками, начиная с 2013 года. Последний раз Путин поздравлял еще Виктора Януковича, но ни разу – пятого президента Петра Порошенко.

"Поздравил хозяина": украинцев разозлил новогодний звонок Зеленского Путину

Скриншот

"Поздравил хозяина": украинцев разозлил новогодний звонок Зеленского Путину

Скриншот

"Поздравил хозяина": украинцев разозлил новогодний звонок Зеленского Путину

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в ходе телефонной беседы президенты двух держав, в частности, обсудили проведенное освобождение удерживаемых лиц.

Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Темы
Новый год Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Facebook политика Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
6
Смешно
0
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги