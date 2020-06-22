Зеленского призвали разобраться с топ-чиновницей УЗ, заставляющей медиков покупать тесты на COVID-19

Исполнительный директор "Центр Здравоохранения" акционерного общества "Укрзалізниця" Наталья Белинская заставляет врачей железнодорожных больниц покупать тесты на COVID-19 за свои деньги.

Об этом рассказал народный депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич в Ефире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам на сайте президента уже опубликована петиция от врачей с призывом разобраться в ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Белинская, которая руководит системой здравоохранения в "Укрзалізниці", где крадут миллиарды, заставляет врачей платить за тесты на определение коронавируса за свои деньги и ликвидирует 8 больниц системы "Укрзалізниці", – рассказал Шуфрич.

Так, в петиции сказано, что Белинская, которая пришла в ЦОЗ из страхового бизнеса, не имеет представления о системе здравоохранения и потребности больниц. К тому же, по информации работников учреждений, она готовит больницы к продаже.

"Нас беспокоит тот факт, что Белинская активно готовит 8 больниц УЗ к продаже. Официально это подается, как поиск инвесторов. Однако на самом деле, по нашим подозрениям, больницы вполне могут хотеть продать, ведь каждая из них расположена на больших земельных участках в престижных районах Киева, Львова, Одессы и Харькова", – сказано в петиции.

Авторы документа подчеркивают, что в случае продажи больниц сотни медицинских работников могут потерять работу, а пациенты будут лишены профессиональной и качественной медицинской помощи.

"Для ведомственных больниц УЗ, вопреки государственной политике, до сих пор не начато закупку точных тестов для определения коронавирусной болезни – ПЦР-тестов. Соответствующая программа в случае с медиками УЗ не реализуется вообще. Более того, руководство ЦОЗ на вопрос медиков УЗ относительно того, когда нам будет предоставлена ​​возможность проходить это тестирование, цинично заявило, что мы вынуждены лабораторные обследования проходить за собственные средства – что мы и делаем, начиная с первого дня эпидемии, несмотря на невысокие зарплаты. Ведь другого способа защитить собственные семьи от страшной болезни у нас просто нет", – сказано в петиции.

Авторы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры по противодействию тотальному саботажу правительственных решений по борьбе с коронавирусом и защиты медиков, который оказывается руководством ЦОЗ УЗ.