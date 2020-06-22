Зеленского призвали разобраться с топ-чиновницей УЗ, заставляющей медиков покупать тесты на COVID-19
Исполнительный директор "Центр Здравоохранения" акционерного общества "Укрзалізниця" Наталья Белинская заставляет врачей железнодорожных больниц покупать тесты на COVID-19 за свои деньги.
Об этом рассказал народный депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич в Ефире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам на сайте президента уже опубликована петиция от врачей с призывом разобраться в ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Белинская, которая руководит системой здравоохранения в "Укрзалізниці", где крадут миллиарды, заставляет врачей платить за тесты на определение коронавируса за свои деньги и ликвидирует 8 больниц системы "Укрзалізниці", – рассказал Шуфрич.
Так, в петиции сказано, что Белинская, которая пришла в ЦОЗ из страхового бизнеса, не имеет представления о системе здравоохранения и потребности больниц. К тому же, по информации работников учреждений, она готовит больницы к продаже.
"Нас беспокоит тот факт, что Белинская активно готовит 8 больниц УЗ к продаже. Официально это подается, как поиск инвесторов. Однако на самом деле, по нашим подозрениям, больницы вполне могут хотеть продать, ведь каждая из них расположена на больших земельных участках в престижных районах Киева, Львова, Одессы и Харькова", – сказано в петиции.
Авторы документа подчеркивают, что в случае продажи больниц сотни медицинских работников могут потерять работу, а пациенты будут лишены профессиональной и качественной медицинской помощи.
"Для ведомственных больниц УЗ, вопреки государственной политике, до сих пор не начато закупку точных тестов для определения коронавирусной болезни – ПЦР-тестов. Соответствующая программа в случае с медиками УЗ не реализуется вообще. Более того, руководство ЦОЗ на вопрос медиков УЗ относительно того, когда нам будет предоставлена возможность проходить это тестирование, цинично заявило, что мы вынуждены лабораторные обследования проходить за собственные средства – что мы и делаем, начиная с первого дня эпидемии, несмотря на невысокие зарплаты. Ведь другого способа защитить собственные семьи от страшной болезни у нас просто нет", – сказано в петиции.
Авторы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры по противодействию тотальному саботажу правительственных решений по борьбе с коронавирусом и защиты медиков, который оказывается руководством ЦОЗ УЗ.