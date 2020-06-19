Зеленского пригласили стать крестным "тезки" на Закарпатье

Ромка Магдалина Дьопйош из Закарпатья, которая назвала сына Зеленским в честь президента Украины, пригласила главу государства стать крестным отцом мальчика.

Как пишет "24 канал", такое необычное имя для малыша (Дьопйош Зеленский Евгеньевич) женщина выбрала, поскольку считает себя старой фанаткой Владимира Зеленского. Магдалина рассказала, что пересмотрела все фильмы и программы с его участием (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне всегда нравился Зеленский, даже когда не был президентом. Все его кино, шоу – все смотрела. Когда спрашивают, почему так назвала, говорю: вот так хотела и все", – говорит мама трехмесячного Зеленского.

Зеленский Дьопйош Источник: "24 канал"

По словам женщины, хотя имя и не привычное, но проблем с регистрацией не было. Свидетельство о рождении оформили легко. Пока малыша не крестили – ждут завершения карантина. А крестным отцом родные мальчика приглашают стать самого президента.

"Мы хотим позвать его, чтобы он был крестным отцом. Надеемся, что придет. Но мы слышали, что заболела жена. Мы все желаем ей выздороветь быстрее!" – отметила мать "тезки" главы государства.

Магдалина Дьопйош, мать маленького Зеленского Источник: "24 канал"

Кроме Зеленского у женщины есть еще пятеро сыновей и дочерей. Отец детей с семьей не живет. Впрочем, в ромы уверены, что несмотря на все, "тезку" президента ждет большое будущее.

В последние несколько дней в таборе Зеленского "бум", ведь все приезжают посмотреть на него. Больше всего радуются гостям местные дети и говорят, что имеют своего Зеленского. Кстати, в соседнем таборе живет 11-летний мальчик по имени Янукович.

"Что будет когда Янукович встретится с Зеленским? А что может быть? Точно будут играть, будут играть в карты", – шутит мама новорожденного Зеленского.

Братья и сестры Зеленского Дьопйоша Источник: "24 канал"

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