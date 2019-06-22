Зеленского пригласили на ЛГБТ-марш в Киеве

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили поддержать Марш равенства "КиевПрайд" своим участием.

Соответствующий призыв появился в Facebook-сообществе KyivPride. При этом организаторы марша напомнили об избиении участников ЛГБТ-события, что произошло на кинопоказе 19 июня в Киеве.

Власти, как сказано в сообщении, "не отреагировали на нападения на посетителей и посетительниц "Прайд Хауса".

"Мы твердо убеждены, что публичная нереакция на насилие, которое в нашем случае является преступлениями на почве ненависти, является его легитимизацией. Что неприемлемо в современной стране, которая декларирует свои ценности как европейские", – говорится в сообщении.

Коллаж

"Мы убеждены, что абсолютное большинство общества осуждает насилие и считает неприемлемым. Поэтому мы призываем вас завтра, 23 июня, присоединиться к Маршу равенства и поддержать идею безопасности и равных прав, гарантированных нам, гражданам Украины, ее Конституцией", – обратились организаторы к президенту, добавив, что уже публиковали видеоприглашение на событие.

Ранее они заявили, что также направили официальное приглашение в Администрацию президента и в его команду.

Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди избитых были несовершеннолетние.

Одним из пострадавших стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов. Ему понадобилась госпитализация.

Пострадавший Олег Киев Оперативный

Проведение марша "КиевПрайд" в украинской столице запланировано на в воскресенье, 23 июня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в киевском гей-клубе "Lift" двое охранников зверски избили посетителей, которые якобы мешали им спать.

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