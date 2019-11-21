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21 ноября • обновлено в 23:03
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"Требуй анализы!" Украинцы дали Зеленскому совет по встрече с Путиным. Фотофакт

1.4т
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В четверг, 21 ноября, на Вече "Ми маємо гідність!", которое в центре Киева приурочили ко Дню достоинства и свободы, принесли плакат с шуткой о ближайшей встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.

Подтверждающее фото баннера опубликовало в Telegram-канале издание "Букви" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вова, встречаешься с Путиным? Требуй стадион и анализы", – написано на плакате.

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Зеленского потроллили перед встречей с Путиным

Таким образом украинскому президенту напомнили его предвыборную гонку с предшественником Петром Порошенко. Сначала Зеленский потребовал от оппонента вместе сдать кровь на алкоголь и наркотики. За происходящим обследованием с улыбкой наблюдала вся страна.

Далее тогда еще кандидат в президенты захотел провести дебаты на стадионе "Олимпийский". "Стадион, так стадион", – ответил ему Порошенко, согласившись на эту идею.

Украинцы дали Зеленскому совет по встрече с Путиным

Украинцы дали Зеленскому совет по встрече с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Зеленского и Путина состоится 9 декабря в Париже в рамках саммита "нормандского формата".

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеля плохо кончит
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что вообще Зеленский может требовать от Путина? Разве что просить нижайше и челом бить
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