Зеленского попросили защитить украинцев от массового чипирования с помощью 5G

Президента Украины Владимира Зеленского просят законодательно запретить чипирование граждан.

Соответствующая петиция зарегистрирована 5 июня на сайте президента.

Зеленского просят законодательно запретить чипирование людей

"Законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело", – говорится в ней.

Петиция собрала уже 220 голосов из необходимых 25 000. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Скрин сайта президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, пропагандистская теория о "чипировании" и коронавирусе является очень популярной в России. За нее выступают даже известные публичные личности. К примеру, раньше об этом говорил режиссер Никита Михалков. По его словам, основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс под видом лекарств от коронавируса якобы планирует имплантировать миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать.

Ссылаясь на эту теорию, Синод Православной церкви Молдовы Московского патриархата заявил, что Гейтс использует вакцины "чтобы контролировать людей с помощью технологий 5G".

Сам Билл Гейтс опроверг конспирологические теории о том, что вакцина от COVID-19 якобы будет использоваться для массового чипирования. Он подчеркнул, что "все эти сплетни и антинаучные высказывания" приводят к разжиганию вражды между людьми.

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