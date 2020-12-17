Зеленского назвали политиком года, – Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что президент Владимир Зеленский признан политиком 2020 года.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. В своем утверждении Мендель опиралась на результаты соцопроса Центра Разумкова "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы. Итоги года в зеркале общественного мнения (декабрь 2020)".

Согласно данным исследования, политиком 2020 года Зеленского назвали 20% респондентов (в конце 2019-го этот показатель составлял 46%). При этом "разочарованием года" нынешнего президента Украины считают 42% опрошенных.

"Время подводить итоги и в плане общественного мнения. Политиком 2020 признан президент Украины Владимир Зеленский. Второй год подряд. К тому же в этом плане президент Владимир Зеленский оторвался настолько вперед, что имеет вдвое больше поддержки, чем второй политик за ним, и вчетверо – чем третий", – подчеркнула она.

Пресс-секретарь отметила и то, что уровень разочарования среди украинцев также вырос.

"Судьба лидера – брать ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. И Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины, отвергая упрощенные формулировки украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты", – подчеркнула она.

По мнению Мендель, президент "видит и понимает все разнообразие, сложность, противоречивость, многозначность, пестроту украинского общества".

Публикация Мендель в соцсети Facebook Юлия Мендель

Согласно данным указанного соцопроса Центра Разумкова, помимо Зеленского, 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% – Юрия Бойко, 4% – Виктора Медведчука, 3% – Дмитрия Разумкова, 3% – Юлию Тимошенко, 2% – Виталия Кличко, 2% – Владимира Гройсмана, 1% – Игоря Смешко, 1% – Анатолия Шария.

36,5% опрошенных не смогли назвать ни одного политика (в 2019 году – 24%).

10% "разочарованием года" считают Порошенко, по 2% – Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% Святослава Вакарчука.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, 17% не смогли назвать ни одного.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что согласно исследованию Центра Разумкова Высшему антикоррупционному суду не доверяет 70% опрошенных, а полностью доверяет лишь 2%.

Совсем не доверяют ВАКС 41,1% опрошенных, скорее не доверяют – 29,2%, уточняется в исследовании.