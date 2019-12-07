Главная Новости
7 декабря • обновлено в 23:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине объявлен национальный траур: срочное обращение Зеленского

28т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в масштабном пожаре в колледже Одессы.

Соответствующее обращение появилось в субботу, 7 декабря, на официальных страницах главы государства в соцсетях.

"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна", – сказано в заявлении.

Новости
"Я требую!" Зеленский выступил с громким заявлением после пожара в Одессе

Зеленский объявил национальный траур из-за пожара в Одессе

Зеленский объявил национальный траур из-за пожара в Одессе

Подробности

"Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украини", – заявил Зеленский.

"Жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горько, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь", – пообещал он.

Президент также поделился соответствующим указом о дне траура, текст которого появился на сайте главы государства.

В Украине объявлен национальный траур: срочное обращение Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
39
3
Смешно
1
Интересно
62
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Валерій
Харченко Валерій
Дорогі мої УКРАЇНЦІ Допоможіть !!! Ми щоб вижити, чіпляємось за терен колючий на глибокою прірвою! Шостий рік в сарайчику живе ваш кобзар з дружиною після тяжкого інсульту! Яке тоді право на життя. Нас хотіли спалити живцем з дружиною 29,10 2014р, був навмисний підпал! Дуже вас прошу вашої допомоги, не будьте Байдужими, байдужість це зло ! Мою Дружину інваліда другої групи, щоб вилікувати потрібні умови для життя !!! Допоможіть нам вижити якщо є справжні патріоти які захищають честь і гідність нашого народу України!!!! Допоможіть мені дуже вас прошу, потрібна ваша підтримка!Кобзар Валерій Харченко волонтер АТО, місто Дніпро, Україна телефон 098 505 2947!!! Слава Україні!!! Щиро Дякую Вам мої дорогі Українці Допомогу Спасти родину! VISA ELECTRON PrivatBank фінансова допомога Western Union 4731 2191 0607 4010 гривня 4731 2191 1280 8617 карточка для доларів, ПриватБанк SWIFT карточка для євро 4731 2191 1281 4367 ПриватБанк SWIFT карточка долар універсальна 4149 6293 9855 8668 ПриватБанк SWIFT карточка ОЩАДБАНКУ 5274 1099 9083 6402 Валерій Володимирович Харченко http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/kobzar-valerij-harchenko-prosyt-dopomohy/ МІСТ -Online
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, Одессе и всем украинцам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Володя, мочи Мyйдан, чтобы не пришлось тысячи жертв отпевать.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Рейт Адам
Рейт Адам
Великий Кормчий, как в , зимней вишней,? ))) а,нет- вы ж их спалили и забыли))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Deuse Sem
Deuse Sem
Великий Кормчий, иди не хер, мудак.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги