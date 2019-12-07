В Украине объявлен национальный траур: срочное обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в масштабном пожаре в колледже Одессы.
Соответствующее обращение появилось в субботу, 7 декабря, на официальных страницах главы государства в соцсетях.
"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна", – сказано в заявлении.
Зеленский объявил национальный траур из-за пожара в Одессе
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"Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украини", – заявил Зеленский.
"Жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горько, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь", – пообещал он.
Президент также поделился соответствующим указом о дне траура, текст которого появился на сайте главы государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Количество жертв пожара в Одессе возросло до семи.
В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, которого сбила первая жертва пожара при падении из окна.
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