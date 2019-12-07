В Украине объявлен национальный траур: срочное обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в масштабном пожаре в колледже Одессы.

Соответствующее обращение появилось в субботу, 7 декабря, на официальных страницах главы государства в соцсетях.

"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна", – сказано в заявлении.

Зеленский объявил национальный траур из-за пожара в Одессе Подробности

"Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украини", – заявил Зеленский.

"Жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горько, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь", – пообещал он.

Президент также поделился соответствующим указом о дне траура, текст которого появился на сайте главы государства.

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