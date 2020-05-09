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9 мая • обновлено в 23:15
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В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео

1.2т
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Пользователи сети активно сравнивают обращения на 9 мая главы России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Показательное сравнительное видео выступлений опубликовало издание "Настоящее время".

В комментариях читатели обратили внимание на то, что речь Путина, которую он читал с листа, сопровождалась типичным жестким и агрессивным "победобесием".

В то же время Зеленский призвал почтить память погибших воинов, но не устраивать "танцы на костях". Также президент отдельно назвал некоторые имена, которыми Украина может и должна гордиться. Он призвал украинцев быть едиными, вспомнив о войне на Донбассе и оккупированном Крыме.

Вот, что пишут пользователи сети о выступлениях Путина и Зеленского:

"Как говорится, почувствуйте разницу: президент европейской страны и поехавший совок".

"Именно тут речь президента [Зеленский] здорового человека. Путин же президент курильщика и просто жалок".

"Разумный президент скажет, что войной нельзя гордиться и надо помнить умерших на войне, как несчастных, кого заставляли убивать, и внушали, что надо убивать. Путин так не сказал – Путин сказал как Гитлер".

"Путин лицемерит, а Зеленский говорит от чистого сердца".

"Зеленский выглядит поприличнее, но не мне обсуждать президента чужой страны, а Путин безусловно ху*ло".

"У этого упоротого [Путин] уже не получается учить текст, не отрывает глаз от бумажек и топчется на месте".

"Даже сравнивать нельзя, Зеленский – это душа, сердце, а дед – чума из бункера".

"Зеленский – нормальный человек, не то, что этот поехавший, мерзкий старикашка".

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео
"Поехавший совок!" В сети сравнили речь Путина и Зеленского к 9 мая. Видео

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
День Победы
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
которую он читал с листа, сопровождалась типичным жестким и агрессивным "победобесием".что это жырдяй Бро дский
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