Пользователи сети активно сравнивают обращения на 9 мая главы России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Показательное сравнительное видео выступлений опубликовало издание "Настоящее время".
В комментариях читатели обратили внимание на то, что речь Путина, которую он читал с листа, сопровождалась типичным жестким и агрессивным "победобесием".
В то же время Зеленский призвал почтить память погибших воинов, но не устраивать "танцы на костях". Также президент отдельно назвал некоторые имена, которыми Украина может и должна гордиться. Он призвал украинцев быть едиными, вспомнив о войне на Донбассе и оккупированном Крыме.
Сравните речи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая, в 75-ю годовщину победы над фашистской Германией pic.twitter.com/VYunHefVId— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 9, 2020
Вот, что пишут пользователи сети о выступлениях Путина и Зеленского:
"Как говорится, почувствуйте разницу: президент европейской страны и поехавший совок".
"Именно тут речь президента [Зеленский] здорового человека. Путин же президент курильщика и просто жалок".
"Разумный президент скажет, что войной нельзя гордиться и надо помнить умерших на войне, как несчастных, кого заставляли убивать, и внушали, что надо убивать. Путин так не сказал – Путин сказал как Гитлер".
"Путин лицемерит, а Зеленский говорит от чистого сердца".
"Зеленский выглядит поприличнее, но не мне обсуждать президента чужой страны, а Путин безусловно ху*ло".
"У этого упоротого [Путин] уже не получается учить текст, не отрывает глаз от бумажек и топчется на месте".
"Даже сравнивать нельзя, Зеленский – это душа, сердце, а дед – чума из бункера".
"Зеленский – нормальный человек, не то, что этот поехавший, мерзкий старикашка".
Зеленский и Путин
Читайте на OBOZREVATEL подробнее о том, как в Украине проходит День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.