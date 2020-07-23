Зеленский – жителям Донбасса: смотрите, как можно жить в своей стране

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог визита на Донбасс вместе с лидером Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

На своей странице в Facebook он похвастался, что за полгода на Луганщине сделали более 130 км современного дорожного покрытия.

"Госпожа Соммаруга была поражена, что в Украине строят быстрее, чем в Швейцарии. А я знал, что мы умеем! Просто делать все надо честно и вовремя. А быстро и качественно мы сможем, и "Большая стройка" – доказательство!" – заявил Зеленский.

Также президент отметил, что еще в прошлом году был построен мост в Станицу Луганскую, который облегчил жизнь жителям оккупированных территорий.

"Мы показываем людям на той стороне: пожалуйста, мы на своей земле, в своей стране, смотрите, как можно жить в своей стране, которую инфраструктуру мы строим – мосты, дороги, реальные и нормальные КПВВ. Все это – воплощение нашего желания мира. Как и соглашение по устойчивому и всеобъемлющего прекращения огня, которую на этот раз собираются подписать лидеры Нормандского формата", – написал президент.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.

Зеленский также отметил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.