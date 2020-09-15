Зеленский заявил о готовности к массовому производству вакцины от COVID-19

Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана.

Эта тема обсуждалась на встрече с президентов Австрии и Украины Александра Ван дер Белена и Владимира Зеленского, которая состоялась 15 сентября, сообщается на сайте главы украинского государства.

Стороны заявили о важности координации международных усилий в рамках медицинской и социальной защиты граждан.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", – сказал Зеленский.

Зеленский на встрече в Австрии. Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди на получение вакцины от коронавируса.

Президент отметил тогда, что несколько стран почти готовы с вакцинами, однако пока нет четких сроков, когда будет налажено производство.