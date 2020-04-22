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22 апреля • обновлено в 18:12
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Зеленский заявил о готовности идти на неравноценный обмен с "Л/ДНР" и РФ

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Президент Владимир Зеленский готов идти на неравноценный обмен ради возвращения всех украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях и в России.

За одного украинского военнослужащего глава государства готов отдать хоть 100 беркутовцев, заявил он в фильме "Год президентства Зеленского", показанном на телеканале "Украина", передает "Интерфакс-Украина".

"Хоть 100 беркутовцев за одного нашего": Зеленский сделал заявление об обмене с "Л/ДНР" и РФ

Офис президента Украины

"Я сказал, и я так считаю, и со мной могут не соглашаться много кто, многие украинцы, но я уверен в том, что я прав: за одного нашего военного я отдал бы 50, 100 беркутовцев. Для меня ценнее возвращать наших героев, а для меня они все герои, которые защищали Украину, и защищают Украину. И те, кого мы вернули, продолжают защищать Украину, и это есть наше сокровище", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и российскими террористами "Л/ДНР", которые орудуют на Донбассе. В итоге Украина вернула 20 своих граждан (из них – двое военнослужащих), а на временно оккупированные территории уехали 14 человек.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Война на Донбассе Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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