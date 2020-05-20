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20 мая • обновлено в 18:11
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Зеленский заявил, что жители Донбасса благодарны за запуск канала "Дом"

1.3т
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Жители оккупированного Донбасса благодарны украинской власти за запуск телеканала "Дом".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции в Мариинском парке в среду, 20 мая.

Он отметил, что создание телеканала, который будет вещать на ОРДЛО, было одним из его обещаний. Зеленский подчеркнул, что канал "только начал, ему сложно, на него нужно находить деньги".

По словам президента, жители оккупированных территорий выразили особую благодарность за трансляцию "Всеукраинской школы онлайн" – проекта дистанционного обучения для школьников.

"Нам жители, именно украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, говорят сегодня спасибо, потому что украинская школа онлайн там транслируется. Больше никакой качественной школы у них там не транслируется", – сказал президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции Зеленский также рассказал о том, планирует ли баллотироваться на второй президентский срок, почему у власти оказалось много его знакомых, как идет борьба с "эпохой бедности" и что он планирует делать с оккупированными Донбассом и Крымом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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