Зеленский: в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным
Президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине в декабре 2020 года, однако карантинные меры, по его словам, могут быть усилены уже в январе.
Глава государства также заверил, что больницы якобы способны сейчас справиться с нагрузкой. Обращение Зеленского было опубликовано в Telegram-канале ОП 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Важно, что заявление президента совпало с информацией, полученной ранее OBOZREVATEL, о намерении Зеленского дать возможность заработать во время новогодних праздников артистам, в том числе и "Кварталу 95". Именно поэтому жесткий карантин якобы введут в Украине не раньше начала января.
Во время своего нового видеообращения он отметил, что намерен "дать возможность бизнесу не терять один из самых прибыльных месяцев – декабрь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Что сказал Зеленский
Карантин выходного дня дал свои результаты
Медицинская система справляется с нагрузкой
Усиление ограничений планируется в январе
Карантин в январе не будет слишком жестким, в частности, границы закрывать не намерены
Украинцам нужно соблюдать противоэпидемические меры
Как украинцы погибают от COVID-19
Тем временем в медицинских учреждениях ряда украинских городов сложилась катастрофическая ситуация.
Волонтеры заявляли, что в одной из одесских больниц пациенты умирают от нехватки кислорода, а их тела медики не успевают убирать, из-за чего они лежали в палатах вместе с живыми людьми.
По словам Екатерины Ножевниковой, из больниц в городе массово выписывают пациентов с кислородной зависимостью, и они приходят к волонтерам, чтобы получить концентраторы и долечиваться дома самостоятельно.
В Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом. Чтобы хоть как-то спасти положение, в регионе готовятся закрывать детские и гинекологические отделения, и открывать на их базе места для пациентов с COVID-19. Ситуация ухудшается с каждым днем.
Руководство некоторых больниц врет в данных, которые они подают для статистики. Поэтому статистика может отличаться от реальных цифр. В частности, это касается количества кислорода.
(Видео – Telegram Офиса президента)
OBOZREVATEL изучил прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации, в зависимости от сроков введения карантина.
Инфографика демонстрирует страшные последствия введения в Украине локдауна в конце декабря, что же буде в конце января – невозможно предугадать, но последствия будут катастрофическими.
Отметим, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличии от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вводить не будут.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал обнародовать полный перечень возможных ограничений во время жесткого карантина на заседании Кабинета министров 9 декабря.
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