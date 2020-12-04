Зеленский: в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным

Президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине в декабре 2020 года, однако карантинные меры, по его словам, могут быть усилены уже в январе.

Глава государства также заверил, что больницы якобы способны сейчас справиться с нагрузкой. Обращение Зеленского было опубликовано в Telegram-канале ОП 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Важно, что заявление президента совпало с информацией, полученной ранее OBOZREVATEL, о намерении Зеленского дать возможность заработать во время новогодних праздников артистам, в том числе и "Кварталу 95". Именно поэтому жесткий карантин якобы введут в Украине не раньше начала января.

Во время своего нового видеообращения он отметил, что намерен "дать возможность бизнесу не терять один из самых прибыльных месяцев – декабрь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что сказал Зеленский

Карантин выходного дня дал свои результаты

Медицинская система справляется с нагрузкой

Усиление ограничений планируется в январе

Карантин в январе не будет слишком жестким, в частности, границы закрывать не намерены

Украинцам нужно соблюдать противоэпидемические меры

Как украинцы погибают от COVID-19

Тем временем в медицинских учреждениях ряда украинских городов сложилась катастрофическая ситуация.

Волонтеры заявляли, что в одной из одесских больниц пациенты умирают от нехватки кислорода , а их тела медики не успевают убирать, из-за чего они лежали в палатах вместе с живыми людьми.

По словам Екатерины Ножевниковой, из больниц в городе массово выписывают пациентов с кислородной зависимостью , и они приходят к волонтерам, чтобы получить концентраторы и долечиваться дома самостоятельно.

В Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом . Чтобы хоть как-то спасти положение, в регионе готовятся закрывать детские и гинекологические отделения, и открывать на их базе места для пациентов с COVID-19. Ситуация ухудшается с каждым днем.

Руководство некоторых больниц врет в данных, которые они подают для статистики. Поэтому статистика может отличаться от реальных цифр. В частности, это касается количества кислорода.

(Видео – Telegram Офиса президента)

OBOZREVATEL изучил прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации, в зависимости от сроков введения карантина.

Два сценария развития событий в Украине.

Инфографика демонстрирует страшные последствия введения в Украине локдауна в конце декабря, что же буде в конце января – невозможно предугадать, но последствия будут катастрофическими.

Отметим, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличии от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вводить не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал обнародовать полный перечень возможных ограничений во время жесткого карантина на заседании Кабинета министров 9 декабря.

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