Тот факт, что за последние сутки в Украине от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело (356 против 260), вселяет надежду.

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Впрочем, это не означает, что к пандемии следует относиться легкомысленно, ведь борьба продолжается. Об этом на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

"Коронавирусная эпидемия заставила нас принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность украинцев", – подчеркнул украинский лидер.

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