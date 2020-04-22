Зеленский заявил, что после пандемии COVID-19 изменит подход к медицине

Президент Владимир Зеленский заявил, что после пандемии коронавируса нужно полностью менять подход к медреформе.

Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", передает Интерфакс. По его словам, вспышка болезни показала, что в Украине нет медицинской инфраструктуры, больницы не готовы, а коек для больных мало.

"Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет",– заявил он.

"Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас - 35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тыс., были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем: вторая очередь медреформы, то понимаем, что после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет", – добавил президент.

Медреформа в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы. Теперь больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги. Оплата будет происходить по разработанным тарифам.

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