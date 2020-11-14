Зеленский заявил, что новую национальную идею ему подсказал пример Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пример нацгвардейца Виталия Маркива ему подсказал новую национальную идею.

В своем видеообращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook, глава государства сказал, что страну может объединить новый лозунг – быть здоровым.

"Мы всегда ищем то, что нас объединит. Одну из таких (тем) мне подсказал Виталий (Маркив) своим примером, когда все время в заключении он поддерживал себя в хорошей физической форме. Во время коронавируса мы должны задуматься над этим. Новый лозунг, который может объединить нашу страну, – быть здоровым", – пояснил Зеленский.

Президент также напомнил, как украинцы объединились, когда Маркив еще был в заключении.

"Мы все радуемся, когда наши люди возвращаются домой, и вера наших граждан помогла в этом (освобождении Маркива). Это доказывает, что, когда мы объединяемся вокруг какой-то идеи, она осуществляется", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины инициировал разработку национальной программы "Здоровая нация". Она, в частности, будет содержать практические рекомендации гражданам об укреплении здоровья, профилактике заболеваний и преодолении их последствий.

Напомним, что 3 ноября в Милане состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива, по результатам которого его отпустили.