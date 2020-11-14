Зеленский заявил, что новую национальную идею ему подсказал пример Маркива
Ранее глава государства инициировал национальную программу "Здоровая нация"
Сейчас он заявил, что на это его вдохновил пример Виталия Маркива, который поддерживал себя в хорошей физической форме, находясь в заключении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пример нацгвардейца Виталия Маркива ему подсказал новую национальную идею.
В своем видеообращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook, глава государства сказал, что страну может объединить новый лозунг – быть здоровым.
"Мы всегда ищем то, что нас объединит. Одну из таких (тем) мне подсказал Виталий (Маркив) своим примером, когда все время в заключении он поддерживал себя в хорошей физической форме. Во время коронавируса мы должны задуматься над этим. Новый лозунг, который может объединить нашу страну, – быть здоровым", – пояснил Зеленский.
Президент также напомнил, как украинцы объединились, когда Маркив еще был в заключении.
"Мы все радуемся, когда наши люди возвращаются домой, и вера наших граждан помогла в этом (освобождении Маркива). Это доказывает, что, когда мы объединяемся вокруг какой-то идеи, она осуществляется", – сказал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины инициировал разработку национальной программы "Здоровая нация". Она, в частности, будет содержать практические рекомендации гражданам об укреплении здоровья, профилактике заболеваний и преодолении их последствий.
Напомним, что 3 ноября в Милане состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива, по результатам которого его отпустили.