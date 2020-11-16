Зеленский запустил флешмоб с посланием для "зрадофилов". Видео

Юрий Сергиенко Общество 19:55, 16.11.2020 Обновлено: 20:11, 16.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский запустил 16 ноября флешмоб видеопоздравлений, посвященных 75-летию ЮНЕСКО.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram Офиса президента. Для "любителей выискивать зраду" он пояснил, что видео было записано до его болезни (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Зеленский подчеркнул, что, защищая свою свободу, Украина высоко ценит и поддерживает миссию ЮНЕСКО.

"Именно поэтому сегодня совместно с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО я запускаю международный флешмоб видеопоздравлений по случаю 75-летия организации", – отметил глава государства.

"Для любителей выискивать зраду – этот ролик мы записали за несколько дней до того, как я получил позитивный тест на коронавирус", – добавил Зеленский.

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