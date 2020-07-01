Зеленский запретил штрафовать за неуплату кредитов во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина”.

Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента Украины. Верховная Рада приняла закон 16 июня 2020 года.

Он предусматривает освобождение заемщиков от неустойки, штрафа, пени за просрочку выплаты кредита в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, а также в 30-дневный период после завершения карантина.

“С этой целью документ вносит изменения в "Заключительных положений" Хозяйственного кодекса Украины и "Заключительных и переходных положений" Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и / или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодавцем (заимодавцем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такое просрочки”, – сказано в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Закон №3297, защищающий заемщиков от штрафов за неуплату кредитов в время карантина, во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня. Его поддержали 334 народных депутата.