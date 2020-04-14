Зеленский записал новое видеообращение к украинцам: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о главных событиях в стране.

Президент начал с темы пожаров в лесах Чернобыльской зоны отчуждения, подчеркнув, что глава ГСЧС ежедневно информирует его об обстановке.

"Вчера преодолели шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытого огня в зоне отчуждения пока не наблюдается.

Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", – подчеркнул Зеленский.

Относительно борьбы с COVID-19 президент рассказал, что в ближайшие дни в Украину прибудут еще три самолета с необходимыми медицинскими средствами и оборудованием. На следующей неделе ожидается прибытие еще восьми самолетов в ценными грузами.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло – благодаря сознания граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно", – сказал президент, призвав украинцев оставаться на Пасху дома.

Отдельно Зеленский поблагодарил народных депутатов за то, что они поддержали изменения в государственных бюджет.

"Несмотря на сопротивление многих политических партий, названия которых прекрасно известны, мы смогли принять необходимые изменения для поддержки наших медиков, обеспечения больниц, помощи пенсионерам, малообеспеченным людям, предпринимателям и тем, кто потерял работу", – отметил он.

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