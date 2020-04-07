Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев с пониманием относиться к усилению карантина из-за угрозы коронавируса.

Новое видеообращение главы государства было опубликовано на его официальных страницах в соцсетях (чтобы посмотреть видое, доскрольте до конца страницы).

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Главное из обращения Зеленского:

"Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды запретили есть мороженое".

В Украину на этой неделе прибудет минимум 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с экспресс-тестами и тест-системами ПЦР, защитными костюмами, аппаратами ИВЛ, масками, респираторами.

Власть планирует доставить в Украину 50 млн масок.

Украина на этой неделе начнет производить собственные тест-системы ПЦР.

СБУ и МВД будут реагировать да действия мэров, которые откажутся соблюдать правила карантина и не ограничат движение транспорта.

Пасхальные богослужения будут транслировать украинские телеканалы.

Владимир Зеленский

"Со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса. Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции – почти 4, в Сингапуре – до 10 тысяч долларов, а в Испании – до 30 тысяч евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что вскоре в Украину прилетят не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. "Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство – начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок", – отметил он.

Президент призвал украинцев быть максимально острожными в дни Пасхи.

"Уже в это воскресенье Пасху будут отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего", – сказал он.

"Мы все хотим иметь нормальное, человеческое лето. Не лето самоизоляции. А привычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немного побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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