Главная Новости
23 апреля • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Юрий Сергиенко
Все статьи автора

Зеленский записал новое обращение к украинцам и заявил о плане выхода из карантина

27.4т
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил о плане выхода Украины из карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в его обращении, опубликованном на странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"У нас есть четкий план!" Зеленский записал новое обращение к украинцам

Главное из обращения президента:

  • У власти есть четкий план выхода из карантина.

  • Украина получит 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом.

  • Страна начинает клинические испытания препарата против COVID-19.

Зеленский поддержал решение правительства продлить карантин до 11 мая и заявил о четком плане выхода из него.

"Скоро премьер министр озвучит детальный сценарий выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Плавный выход начнется при двух ключевых условиях: на протяжении десяти дней процент обнаруженных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее, чем на половину", – уточнил он.

Президент поблагодарил украинцев, которые отпраздновали Пасху дома. "Ваш поступок доказывает - мы зрелые, ответственные граждане, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах", – сказал он.

Зеленский добавил, что Европейская комиссия решила предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро.

"Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране, и смягчат негативные последствия пандемии для граждан", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, в эти дни Украина начнет клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом.

Напоследок Зеленский рассказал, что 23 апреля в Гостомеле приземлился Ан-225, который доставил более 12 миллионов масок и сотни тысяч защитных костюмов и очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
340
129
Смешно
7
Интересно
14
Печально
111
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Команчо Горослав
Команчо Горослав
У нас есть четкий план - Первый пункт - разработка четкого плана. Второй пункт - разработка варианта В четкого плана. Что это за вариант В - хрен его знает, но если что, то ШО-НИБУДЬ придумаем. Короче, все будет ОК. И в конце я вам сыграю... Знаете как и на чем
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни украинци! Напоминаю вам, что что ВВП Украины сейчас примерно равен ВВП Московской области... В 1991 году ВВП УССР был примерно в 3 раза меньше ВВП РСФСР. А в 2019 году ВВП Украины ($126 млрд) в 14 раз меньше ВВП России ($1 754 млрд)... стесняюсь спросить, деградация Украины это результат чего?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вам для справки: население Московской области 8 млнов человек...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
а как же быть с твоим обещанным миллионом ?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги