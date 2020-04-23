"У нас есть четкий план!" Зеленский записал новое обращение к украинцам

Президент Владимир Зеленский заявил о плане выхода Украины из карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в его обращении, опубликованном на странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Главное из обращения президента:

У власти есть четкий план выхода из карантина.

Украина получит 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом.

Страна начинает клинические испытания препарата против COVID-19.

Зеленский поддержал решение правительства продлить карантин до 11 мая и заявил о четком плане выхода из него.

"Скоро премьер министр озвучит детальный сценарий выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Плавный выход начнется при двух ключевых условиях: на протяжении десяти дней процент обнаруженных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее, чем на половину", – уточнил он.

Президент поблагодарил украинцев, которые отпраздновали Пасху дома. "Ваш поступок доказывает - мы зрелые, ответственные граждане, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах", – сказал он.

Зеленский добавил, что Европейская комиссия решила предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро.

"Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране, и смягчат негативные последствия пандемии для граждан", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, в эти дни Украина начнет клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом.

Напоследок Зеленский рассказал, что 23 апреля в Гостомеле приземлился Ан-225, который доставил более 12 миллионов масок и сотни тысяч защитных костюмов и очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая

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