Зеленский решил заблокировать второй этап медреформы: СМИ озвучили первые детали

Второй этап медицинской реформы в Украине, скорее всего, будет отменен.

Как передает LB.ua со ссылкой на источники в системе здравоохранения, власть намерена отменить контракты со всеми 1 645 учреждениями, которые подписала Национальная служба здоровья Украины.

Деньги распределят не по принципу, который закладывает реформа [в зависимости от количества услуг], а по историческому принципу, то есть, каждое учреждение получит столько, сколько в 2019 году.

"Успешные медучреждения, которые должны были получить большее количество денег, потому что к ним обращается большее количество пациентов, не получат этих денег. Зато те медучреждения, которые из-за маленького количества пациентов и низкого качества услуг оказались под угрозой закрытия, теперь не закроются, а продолжат получать бюджетные средства", – сказано в сообщении.

По словам собеседника, чтобы денег хватило, планируют также отменить некоторые пакеты с приоритетными услугами – эндоскопию, роды, неонатологию. "То есть, бесплатных обследований и родов не будет", – отметил он.

В случае принятия плана частные клиники, которые подписали контакты с НСЗУ, средств в 2020 году не получат.

Иллюстрация grippua.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в свежем обращении к украинцам заявил о недостатках медреформы, которые были обнаружены после консультаций с независимыми экспертами.

Президент отметил, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 330 больниц по Украине. Зеленский добавил, что глобальное требование одно: реформой должны быть довольны все – и пациенты, и медики всех уровней.