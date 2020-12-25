Зеленский, Янык и Князь: самые странные имена, которыми украинцы называли детей в 2020 году

В сети опубликовали список самых странных имен, которыми украинцы назвали своих детей в 2020 году.

По запросу издания "Сегодня" Министерство юстиции предоставило данные с января по ноябрь. Так, в списке было указано традиционные женские и мужские имена, а также уникальные имена сказочных героев или названия топонимов.

Среди традиционных женских имен в 2020 году лидируют: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Мальчиков в 2020 году чаще всего называли: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий.

В 2020 году также детей называли и необычными именами. В частности, это имена сказочных героев, названия топонимов или знаменитых людей. По данным Минюста, среди новорожденных девочек появились такие имена: Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева. Имена мальчиков также отличились уникальностью. Среди малышей теперь есть дети с именами: Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее был опубликован список самых необычных имен детей украинских звезд: Слава Каминская, Ольга Фреймут, Сергей и Снежанна Бабкины.