Зеленский выступил за пожизненное заключение для пьяных водителей

По словам Зеленского, за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1,5 тысячи человек.. Пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, а в случае смертельного ДТП – вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Глава государства обсудил ужесточение наказания за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения на встрече с Кабмином.

Президент подчеркнул, что ситуация на автодорогах остается крайне сложной. Последняя авария, вызванная пьяным водителем 12 июля под Киевом, является доказательством этого.

По словам Зеленского, за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1,5 тысячи человек.

"В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - добавил глава государства

Он также отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

По мнению Зеленского, за незначительное нарушение правил при вождении в нетрезвом состоянии нужно увеличить штрафы в 5-10 раз. В случае же, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в пьяном повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я – за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", – заявил президент.

Кроме того, он добавил, что ждет всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами.

Президент также попросил премьер-министра в течение недели подготовить реальные предложения и сформировать действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский настоял на законопроекте, который ужесточит ответственность за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.