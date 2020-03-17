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17 марта • обновлено в 22:01
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Зеленский выступил с новым обращением к украинцам. Видео

3.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам, призвав оставаться дома из-за угрозы коронавируса.

В опубликованном Офисом президента видео Зеленский подтвердил активную работу над возвращением граждан, которые "застряли" в странах Европы.

Президент также призвал регистрироваться украинцев заграницей в системе МИД "Друг" и звонить в посольства Украины в своих странах в случае любой необходимости.

Также он призвал оставаться дома, смотреть хорошие фильмы и читать книжки. Он отметил "Музей покинутих секретів" Оксаны Забужко, романы Чака Паланика и французский фильм "1+1".

Новость дополняется.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Автор
Кирилл Лютый
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Livesey David
Livesey David
Папа-свин читает книжку, свинка обняла сынишку, до чего ж нам хорошо, продолжай читать ещё. ))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Читайте книжки .. Размножаться уже не надо?
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