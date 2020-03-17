Зеленский выступил с новым обращением к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам, призвав оставаться дома из-за угрозы коронавируса.

В опубликованном Офисом президента видео Зеленский подтвердил активную работу над возвращением граждан, которые "застряли" в странах Европы.

Президент также призвал регистрироваться украинцев заграницей в системе МИД "Друг" и звонить в посольства Украины в своих странах в случае любой необходимости.

Также он призвал оставаться дома, смотреть хорошие фильмы и читать книжки. Он отметил "Музей покинутих секретів" Оксаны Забужко, романы Чака Паланика и французский фильм "1+1".

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Владимир Зеленский

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