Зеленский выступил с новым обращением к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам, призвав оставаться дома из-за угрозы коронавируса.
В опубликованном Офисом президента видео Зеленский подтвердил активную работу над возвращением граждан, которые "застряли" в странах Европы.
Президент также призвал регистрироваться украинцев заграницей в системе МИД "Друг" и звонить в посольства Украины в своих странах в случае любой необходимости.
Также он призвал оставаться дома, смотреть хорошие фильмы и читать книжки. Он отметил "Музей покинутих секретів" Оксаны Забужко, романы Чака Паланика и французский фильм "1+1".
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Владимир Зеленский
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